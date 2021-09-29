قبل عمومية الاستئناف.. تفاصيل توزيع العمل على الدوائر الجنائية

حصلت "الدستور" على مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة، اليوم الأربعاء، المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأمورياتها بالقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشرة ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرًا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021- 2022.

جدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، أخطرت جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما تم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.