حي شرق: حريق جليم اندلع بمجمع مطاعم دون إصابات

أكد حي شرق الإسكندرية، أنه فور ورود بلاغ صباح اليوم، لغرفة العمليات بالحي باندلاع حريق داخل احد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، كلف محارب هيلع رئيس حي شرق، إدارة الأزمات والكوارث بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق.

بالمعاينة اتضح اندلاع الحريق بمبنى مكون من ثلاثة طوابق يحوي عدد من المطاعم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وجود أي إصابات، كما تواجد مرفق الإسعاف بالموقع.

كما تواجدت قوات قسم شرطة رمل أول وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.

حريق جليم اندلع بمجمع مطاعم دون إصابات

وشهدت منطقة جليم بكورنيش الإسكندرية، صباح اليوم، حريق هائل في مجمع مطاعم شهير بالمنطقة، حيث أسفر عن حريق عدة مطاعم وكافيهات، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، مما تسبب في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة المطاعم والأندية بجليم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المنطقة.

حريق جليم اندلع بمجمع مطاعم دون إصابات

وكانت قد شهدت منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، أول أمس سقوط سقف أحد الشقق السكنية أثناء ترميمها مما أسفر عن وفاة شخص ووقوع إصابات.

وأسرعت سيارات الإسعاف، وقوات قسم الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

وقال رجب النقيدي رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار رقم 164 شارع بورسعيد بالإبراهيمية، صادر له قرار ترميم من الإنشاءات الآيلة للسقوط الهندسية في 15 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن القاطن بالدور الأخير قام بإجراء الترميم بدون إخبار الحي أو صدور رخصة لإتمام الأعمال.

وأضاف لـ«الدستور» أنه أثناء الترميم تم سقوط السقف على عامل البناء أثناء عمله، مما أسفر عن وفاة شخص، واثنان مصايين، مؤكدًا أن الإصابات بسيطة.