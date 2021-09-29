الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أطعمة ومشروبات يجب إضافتها تساعد فى الحصول على نوم جيد

أطعمة تساعد على
أطعمة تساعد على نوم جيد

يواجه الكثيرون مشكلات في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما يدفعهم إلى البحث عن طرق أو حيل سهلة وبسيطة لتحقيق ذلك، حسبما أفاد موقع “ديلي ميل”.

وقد لا يعرف الجميع أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا هاما في كيفية النوم، ولذلك، توضح لولا بيجز، أخصائية التغذية في Together Health، الأطعمة التي يمكنها أن تحفز النوم.

وقالت بيجز: "الأطعمة التي يمكن أن تعزز الراحة الصحية في الليل هي تلك التي تؤثر على ساعتنا الجسدية المدمجة، والمعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية. إنها مدفوعة بإفراز هرمون النوم، الميلاتونين، بواسطة الغدة الصنوبرية في الدماغ".

وأضافت: "تعد الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي، رائع في مساعدة الشخص على النوم، لأن التربتوفان هو مفتاح إنتاج الميلاتونين. وقد تكون وجبة عشاء غنية بالتريبتوفان أو وجبة خفيفة في المساء فكرة جيدة لتحقيق هذا الهدف".

وكشفت بيجز أن الدجاج هو المصدر الرئيسي للتربتوفان، وكذلك بذور السمسم والطحينة والشوفان والحليب.

واقترحت: "جرب كوبا من الحليب الدافئ مع جوزة الطيب المهدئة والقرفة والعسل للحصول على مشروب الليل الهادئ المثالي مع جرعة التربتوفان".

كما يمكن لمن يكافحون من أجل الحصول على نوم جيد، إضافة الأسماك الزيتية إلى نظامهم الغذائي، حيث أن الأسماك الدهنية هي مصدر أحماض الميلاتونين وأوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها "تعزز النوم الصحي والوظيفة المناعية".

وتوصي بيغز أيضا بتناول المكسرات، وخاصة اللوز والفستق، كوجبة خفيفة في المساء، أو الكرز الطازج.

وكشفت أخصائية التغذية أن "الكرز يحظى بالتبجيل لخصائصه التي تعزز النوم".

وحذرت: "لا تتناول العصير، لأنه يمكن أن يكون غنيا بالسكريات الطبيعية التي يمكن أن تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم".

ومن المهم أيضا تجنب الأطعمة والمشروبات "المنشطة" قبل النوم من أجل النوم بشكل أفضل.

وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها ما يلي:

- مادة الكافيين

- الكحول

- الأطعمة الدسمة

- الطعام الحار

وأوضحت بيجز أن "هذه الأشياء يمكن أن تضع عبء تكسير المكونات على الجهاز الهضمي ما قد يؤدي إلى اضطراب النوم".

وخلال النهار، توصي بيجز بدمج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي، مثل السبانخ، والكرنب، والبروكلي، وكل الحبوب.

وإذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم على مدار اليوم، فتقترح بيجز تناول "مكمل من المغنيسيوم البحري، بنحو 450 مغ".

وبالإضافة إلى التفكير في ما تضعه في جسدك، عليك أيضا أن تكون على دراية بعاداتك اليومية، أي: هل تتبع روتينا ثابتا، أم تستيقظ وتخلد إلى الفراش في أوقات عشوائية؟

وقد يكون هذا أمرا لا مفر منه بالنسبة لعمال الورديات، ولكن يجب على أي شخص قادر على اتباع دورة نوم واستيقاظ صارمة أن يفعل ذلك لصالح صحته.

وقد يكون للغرفة التي تنام فيها دور هام في الحصول على نوم كاف، ووفقا لمؤسسة النوم، يشمل ذلك وجود غرفة نوم باردة ومظلمة وهادئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب الابتعاد عن الضوء الأزرق قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم.

نظام للحصول غذائي مشروب أطعمة ومشروبات أطعمة مشروبات النظام الغذائي يجب غذاء النظام الغذاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

لوبن تعد بتعديل دستورى يكرس الأولوية الوطنية ويحمى فرنسا

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

مستشار الأمن القومى الأمريكي يزور القاهرة اليوم لبحث دعم الانتخابات الليبية

مرشح تحالف ميركل للمستشارية يعترف بارتكاب أخطاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى