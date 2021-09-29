حكاية الأيقونة الفرنسية بريجيت باردو مع عالم الأزياء (صور)

تعتبر بريجيت باردو أيقونة لا تتوقف أبدًا عن إلهام مصممي الأزياء للعودة إلى الخلف ومعرفة ما ارتدته لإعادة إحيائه من جديد، حيث أصبحت رمزًا عالميًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بأفلام مثل "And God Created Woman".

ووفقا لموقع style نشر تقرير يشمل أبرز المحطات التى مرت بها خلال السطور التالية.

من هي بريجيت باردو؟

بريجيت باردو هي عارضة أزياء وممثلة فرنسية ظهرت على غلاف مجلة Elle في سن المراهقة، وواصلت دور البطولة في العديد من الأفلام قبل أن تظهر في عام 1956 في فيلم And God Created Woman، والذي جلب لها شهرة عالمية، وظهرت في العشرات من الأفلام خلال حياتها المهنية، وتركت التمثيل في السبعينيات، وأصبحت رمزا من رموز الموضة حتى بعد اعتزالها.

بريجيت باردو

الحياة المبكرة والأفلام

ولدت بريجيت آن ماري باردو في 28 سبتمبر 1934 في باريس بفرنسا وتخرجت من المعهد العالي الوطني للموسيقى والرقص في باريس وظهرت على غلاف مجلة Elle الفرنسية في سن 15 عامًا.

واكتشفها كاتب السيناريو وصانع الأفلام المستقبلي روجر فاديم ، وتزوج الاثنان في عام 1952.

وانفصل الثنائي باردو وفاديم في عام 1957 لكنهما حافظا على علاقة مهنية، حيث أخرج فيلمها عام 1958 The Night Heaven Fell .

بريجيت باردو

رجال في حياة بريجيت باردو

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، تزوجت باردو من الممثل جاك شارييه، وأنجبت منه ابنها الوحيد وانفصل الزوجان في عام 1962، ثم تزوجت باردو مره أخري من المليونير الألماني جونتر ساكس في عام 1966 ، ثم انفصلا بعد ذلك بثلاث سنوات.

و في عام 1992 تزوجت من المساعد السياسي اليميني المتطرف برنارد دورمال.

جدير بالذكر أنه أثناء تصوير فيلم La Verité عام 1960، حاولت باردو الانتحار في عيد ميلادها السادس والعشرين.

ونعرض لكم فيما يلي أجمل إطلالات بريجيت باردو

بريجيت باردو

بريجيت باردو

بريجيت باردو