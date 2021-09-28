الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطاب هام من «التعليم» لمعلمى الصف الرابع الابتدائى

طارق شوقي
طارق شوقي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار السعي لبناء مجتمع مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات بنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030، وجهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالآتي:
- إسناد فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص في «اللغة العربية والرياضيات والدراسات والعلوم واللغة الإنجليزية» بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالإدارة.
- عدم تصعيد معلم الفصل (معلم الصف الثالث الابتدائي للصف الرابع الابتدائي) لأنه غير متخصص حتى لا يحدث عجز في معلمي الصفوف الأولى بنفس المدرسة.
- مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب سنًا وكفاءة لاستثماره في الأعوام المقبلة ولا يتم تدريب من اقتربوا من سن المعاش حتى لا يتسبب هذا في إهدار المال العام.
- تدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس للصف الرابع الابتدائي بكافة مدارس المرحلة الابتدائية (رسمي - رسمي لغات- خاص عربي - تربية خاصة - المدارس اليابانية) على المناهج الجديدة.

انجليزي التعليم الفنى على مستوى الجمهورية اللغة العربية المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم شروط اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية

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