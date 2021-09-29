الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام مشروع «كتاب الوديان بجنوب سيناء» و«ثقافة القليوبية» تشارك بحملة «طرق الأبواب»

أنشطة ثقافية فى قصور
أنشطة ثقافية فى قصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والتى تهدف لتوصيل الخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية، حيث اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المشروع الثقافى "كتاب الوديان بجنوب سيناء" بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ. 

جاء ذلك ضمن برنامج "كتاب القرية" لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقيم معرض فنون تشكيلية لفنانة البادية هدى سالم تضمن عدد ١٦ لوحة فنية معبرة عن الطبيعة السيناوية، بالإضافة إلى لوحات فنية من الزي البدوى للمرأة البدوية، كما واصل معرض بيع كتب إصدارات الهيئة فعالياته بتقديم ٤٠٠ كتاب فى مختلف مناحى العلوم والمعارف، أعقبها معرض فنى نتاج ورشة المواهب الفنية الصغيرة من أبناء وادى مندر.

وشارك فرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، بحملة "طرق الأبواب" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "المرأة المصرية صانعة السلام"، تضمنت ورشة رسم على الوجه للأطفال نفذتها المدربة نعمات خالد، وورشة رسم حر للأطفال تدريب هنادي إسماعيل، ثم فقرة رقص تنورة للفنان تامر السيد، وختاما فقرة فنية لفرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها بقيادة الفنان جون طلعت.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة بنها، أمسية أدبية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور السادة أعضاء وضيوف النادي، ومنهم يسري عبدالسلام، وأيمن محمد، وناصر غز، وائل نصر الدين؛ كما أقام نادي السينما بالقصر عرض لفيلم تسجيلي بعنوان "أرض الرسالات" وفيلم "مجمع الأديان"، وواصل نادي المرأة بالقصر فاعليات ورشة تفصيل الملابس، ومعرض لمنتجات الورش السابق تنفيذها تدريب منى محفوظ، إلى جانب محاضرة بعنوان "التربية الأسرية وتنمية المجتمع" حاضرتها منار علاء الدين فؤاد، والتي أوضحت أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأنها العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها تبدأ بالفرد الذي لا يكون له وجود إلا من خلال الأسرة، وهي الدائرة الأولى والأقرب التي يتعلم منها كيف يتعامل مع من حوله وهي العامل الرئيس في قيادة التربية نحو النجاح.

ونفذ كل من بيت ثقافة سنديون وبيت ثقافة شبين القناطر، ورشة رسم حر للأطفال، فيما أعد قصر ثقافة كفر شكر ورشة حكي للأطفال من كتاب "سلسلة تربوية للأطفال.. الجيران" بقلم هلا حسن، أعدتها ريحاب وجيه.

الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع كتاب الوديان بجنوب سيناء فرع ثقافة القليوبية حملة طرق الأبواب قصر ثقافة بنها

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وائل لطفي

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