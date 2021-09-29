الشهر العقارى: شهادة رسمية من المحافظ بعدم وجود مخالفات شرط لتسجيل العقارات

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري، للتأكيد على استمرار تنفيذ المنشور الفني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن عدم السير في إجراءات التسجيل للعقارات المبنية إلا بشهادة رسمية من المحافظ المختص أو من يفوضه بعدم وجود مخالفات بناء.

وأكدت المصلحة على الإلتزام بالمنشور الفني بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه بعدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها بشرط أن تتضمن الشهادة ما يأتي:

- عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات.

- نتائج المعاينة علي الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حاليًا.

وشددت على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

أبرز 9 مهام تقوم بها مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات؛ بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ـ مراجعة المحررات المقدمة للشهر العقاري بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفني).

ـ إثبات المحررات في دفاتر الشهر العقاري والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

ـ تصوير المحررات التي يطلب شهرها.

ـ حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

ـ إعطاء الشهادات العقارية.

ـ إعداد فهارس المحررات التي تشهر.

ـ التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.

ـ إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.

ـ الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.