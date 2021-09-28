مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ندين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية على نشرتها الإنجليزية: "تدين روسيا استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية".

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بالقول: "من شأن تلك الغارات الجوية تقويض الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين، وذلك خلال الشهر الماضي وحده.

وتابع: "نتطلع إلى الاستئناف المبكر للحوار السوري المباشر في جنيف".

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "من الضروري أن تظل هذه العملية ظاهرة وأن يتم تنفيذها من قبل السوريين أنفسهم، دون تدخل خارجي ودون فرض مواعيد نهائية مصطنعة وبوساطة أممية محايدة".

وبحسب نيبينزيا، فإن الخبرات من الفترة السابقة، أظهرت أنه "من الخطأ إحاطة المفاوضات بمتطلبات مصطنعة".

وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تنطلق من فرضية أن إحلال السلام والأمن على المدى الطويل في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستعادة الكاملة لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وبعد الهزيمة النهائية للإرهابيين.

هذا وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في الـ3 من الشهر الجاري، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.