السعودية تؤكد الاحتفاظ بحقها فى الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية

أكد مجلس الوزراء السعودي احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، التي تطلقها ميليشيا الحوثي بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي- خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعبًا.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

وأطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات.