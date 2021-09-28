الأعرجي يؤكد استمرار دعم أمريكا للعراق في مكافحة الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي بالعراق قاسم الأعرجي، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب.

وبحث مستشار الأمن القومي بالعراق قاسم الأعرجي، خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وفقًا لقناة (السومرية الإخبارية) اليوم الثلاثاء- سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار بالمنطقة.

وتناول الجانبان ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها بما يحقق تطلعات جميع العراقيين، وناقشا ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم وإنهاء هذا الملف الإنساني.

الجدير بالذكر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "العراق ما زال بحاجة لمساندة التحالف الدولي في مجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال مشاركته بـ"ملتقي الرافدين" للحوار، إن "وجود التحالف الدولي تم بطلب رسمي من الحكومة العراقية في مجالي التدريب والدعم الجوي"، لافتا إلى أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية".

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: أن "انسحاب القوات الامريكية القتالية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري، وأن الأمر اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية"، مبينا أن الحكومة العراقية طلبت من الناتو المساهمة بتدريب جميع الأجهزة الأمنية العراقية.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "الناتو والشرطة الإيطالية يقدمان مهام تدريبية في إطار التحالف الدولي"، مبينا أن "هناك اتفاقا على مساهمة إيطاليا في تدريب قوات الشرطة العراقية، وأيضا مهمة الناتو تنص على تدريب الأجهزة الأمنية المختلفة".

وفي السياق، أشار إلى أن "اتفاق سنجار منصف ومحترم والحكومة مصرة على إنجاحه ولا نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع بنسبة 100%"، موضحا أن "2500 من أهالي سنجار تم تدريبهم لتسلم ملف الأمن داخل القضاء".