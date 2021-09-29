الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على مسار درجات وسط البلد (إنفوجراف)

مسار دراجات وسط البلد
مسار دراجات وسط البلد

تسعى أجهزة محافظة القاهرة لفتح المحاور والمسارات الخاصة بالدراجات بالمحافظة، حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخلق محاور ومسارات للدراجات بالعاصمة، ويستعرض "الدستور" في نقاط سريعة أبرز المعلومات عن فتح مسار وسط البلد للدراجات.

تكلفة المشروع 1.5 مليون دولار.

المشروع يتم تمويله من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

يقع المسار في شوارع محمد فريد وطلعت حرب وقصر النيل ومصطفى كامل و26 يوليو.

الدراجات ستعمل من خلال أبلكيشن موبايل.

يبلغ طول المسار 2 كيلومتر.

يبلغ عرض المسار 1.7 متر.

المسار باتجاهين.

إنشاء 30 محطة ثابتة.

يستوعب المشروع  600 دراجة.

يساعد مسار وسط البلد في تقليل الازدحام.

يوفر وسيلة مناسبة بالشوارع التاريخية والتراثية.

جاء المسار بالتنسق مع إدارة المرور.

كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الافتتاح الرسمي لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك» التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية والذى شارك فيه ٥٠٠ دراجة عادية و٥٠ دراجة نارية للشباب.

وأكد محافظ القاهرة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة  بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق  النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمده ٤ ساعات ويبلغ طوله  ٦ كيلو متر بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفى النحاس.

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مسار دراجات وسط البلد انفوجراف الدستور بسكلتة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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