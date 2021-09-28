أهم المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف يتضمن أهم المعلومات الخاصة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الاثنين بمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار الانفوجراف إلى أن المحطة تعتبر هي الأضخم من نوعها على مستوي العالم، حيث تبلغ إجمالي تكلفة المحطة ١٨ مليار جنيه، وطاقتها الإنتاجية حوالي ٥,٦ مليون متر مكعب/ اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، كما تنقل المياه إلى أراضي شمال سيناء، حيث ستساهم في استصلاح حوالي ٤٧٦ ألف فدان في مناطق سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد، السر، والقوارير، ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.