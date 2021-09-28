الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أهم المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (انفوجراف)

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف يتضمن أهم المعلومات الخاصة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الاثنين بمنطقة شرق بورسعيد.

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وأشار الانفوجراف إلى أن المحطة تعتبر هي الأضخم من نوعها على مستوي العالم، حيث تبلغ إجمالي تكلفة المحطة ١٨ مليار جنيه، وطاقتها الإنتاجية حوالي ٥,٦ مليون متر مكعب/ اليوم  من المياه المعالجة ثلاثياً، كما تنقل المياه إلى أراضي شمال سيناء، حيث ستساهم في استصلاح حوالي ٤٧٦ ألف فدان في مناطق سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد، السر، والقوارير، ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

انفوجراف كـل تريد معرفته حول محطة معالجة مياه مصرف بحر

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وائل لطفي

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