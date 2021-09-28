رومانيا: أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 ألفًا و49 حالة إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و210 ألاف و810 مُصابين على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 36 ألفًا و658 حالة وفاة عقب تسجيل 208 حالات وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و104 آلاف و496 شخصًا على مستوى البلاد عقب تسجيل 5 آلاف و701 حالة تعافي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.