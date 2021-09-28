تجديد حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمنطقة السلام في محافظة القاهرة، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين (و.م ، ر.ح ، م.ح) عاطلين، عثر بحوزتهم علي (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم).

ووردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.