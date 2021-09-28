مصلحة الطالب ودعم العملية التعليمية على مائدة البرامج الجديدة بآداب سوهاج

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والمستجدات الخاصة بالبرامج بما يخدم مصالح الطلاب ويدعم العملية التعليمية، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة والدكتور محمد توفيق منسق عام البرامج.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن الجامعة تحرص على دعم وتحسين مستوى الدراسة بالبرامج، بهدف خدمة الطلاب ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تلك البرامج أصبحت تتواكب مع اتجاه الدولة لتطوير وتحديث المناهج وتبني برامج جديدة تتماشى مع البرامج العالمية.

وأوضح الدكتور صفا محمود أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات بشأن العملية التعليمية بالبرامج، وشئون الطلاب حيث تم مناقشة الشروط المقترحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث تم اعتماد تلك الشروط ورفعها للعرض علي مجلس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد توفيق إلى أنه تم الموافقة علي اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الاول للبرامج، ومناقشة العديد من الموضوعات بشأن تطويرها بهدف تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أنه تم بحث آليات توفير بعض المتطلبات لتنفيذ أعمال الجودة، وذلك استعدادًا للتقدم للاعتماد البرامجي خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، وعمر ابو دوح مدير عام شئون الطلاب المركزية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البرنامج بجامعة سوهاج الجديدة.