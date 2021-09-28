نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة وزارة الشباب والرياضة «YLY»

استقبل حازم عمر نائب محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء أعضاء المبادرة الشبابية (YLY) " شباب يدير شباب" التي يقودها متطوعيّ وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن دورها في الترويج للأنشطة والفعاليات التي تستهدفها وزارة الشباب والرياضة.

استمع نائب محافظ قنا خلال اللقاء إلى الجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة لخدمة الشباب والمجتمع القنائي ، كما ناقشهم في خططهم المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لشباب المبادرة بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار معهم وبناء وتنمية قدراتهم وحثهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية .

كما قدم نائب محافظ قنا شكره وتقديره لفريق (YLY) لمشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها المحافظة الأمر الذي ساهم في خروجها بالشكل الجيد، موصيا اياهم بعمل زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالمحافظة للتعرف على حجمها على أرض الواقع لاسيما المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنقل صورة إيجابية إلى الشباب عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبهم أعرب فريق المبادرة عن خالص سعادتهم لما لمسوه من تعاون القيادة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات التي تستهدف الشباب الجامعي وما قبل الجامعي لتعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الجهات التنفيذية كالتربية والتعليم وجامعة جنوب الوادي والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي .



يذكر أن مبادرة (YLY) "شباب يدير شباب" أطلقها وزير الشباب والرياضة على مستوى الجامعات والمحافظات المصرية بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية، وترتكز المبادرة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين فى جميع المحافظات للتواصل مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، إضافة لذلك عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.