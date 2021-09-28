وزير القوى العاملة: منظومة جديدة لتسهيل الانتخابات العمالية المقبلة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، لمناقشة استعداد النقابة لخوض دورة الانتخابات النقابية القادمة 2022.

وأكد الوزير أنه دائما وأبدا داعم للعمل النقابي، وأنه يسعى لوضع منظومة جيدة لتسهيل عملية الانتخابات القادمة وتخطي كافة العقبات والمشكلات التي واجهتنا في الانتخابات الماضية، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لدى النقابة فيما يخص عدد اللجان النقابية التابعة لها حتى يتم تنظيم العملية الانتخابية وسيرها بدون أي عقبات.

وقال سعفان، إن هذا اللقاء يأتي في إطار استعدادات الوزارة لإجراء لإجراء الانتخابات النقابية للدورة القادمة "2022-2026"، حيث تعمل الوزارة حاليا على تسليم النقابات الأرقام السرية حتى يتسنى للجمعيات العمومية الخاصة بها تسجيل بياناتهم على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوى العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

ومن جهته، قدم رئيس النقابة العامة الشكر للوزير على دعمه المتواصل ومساندته للتنظيمات النقابية، ورعايته ونصره للعمال، واستجابته السريعة لأي طلب أو استفسار يخص العملية الانتخابية.

حضر اللقاء جمال الصعيدي الأمين العام، وكامل عبد المقصود أمين الصندوق، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة، ومحسن عزت مساعد الأمين العام.

وكانت وزارة النقل ناشدت اليوم، المواطنين ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات السكك الحديدية، وكذلك القطارات تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالكمامة.

وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ارتداء الكمامة له دور هام، وذلك لحماية نفسك وحمايةالآخرين خاصة مع دخول المدارس، ما يتتطلب زيادة الوعي نظرا لزيادة الركاب سواء في القطارات أو المترو بالخطوط الثلاثة.