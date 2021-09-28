وزير النقل: «تالجو» تجهز ورشة قطارات بمعداتها الإسبانية في مصر

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة داخل مصنع تالجو بمدريد، للتعرف على إمكانياته في تصنيع الجرارات، حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة ألمانيا، كذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها إلى أسبانيا، أيضا أحد القطارات التي تم تصنيعها واختبارها بالكامل، ثم توجه لزيارة ورشة التجهيز اليومي للقطارات بالشركة.

واطلع الوزير على نموذج الصيانة التي ستقوم الشركة باتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث تجهيزات الورشة ومنهجية الصيانة، من خلال تفقد أعمال الصيانة الدورية لأحد قطارات شركة "تالجو" فائقة السرعة والتي تعمل على الشبكةباسبانيا منذ أكثر من 20 عاما.

كما أكدت شركة "تالجو" أنها ستقوم بتجهيزالورشة الجاري تنفيذها خصيصا لقطارات الشركة بورش الفرز بمعدات مماثلة للمعدات المستخدمة في هذه الورشة.

وبعد ذلك، أطلعت شركة "تالجو" الوزير على منظومة الصيانة التنبؤية (T Smart) التي سيتم اتباعها في عقد توريد الست قطارات مع الهيئة، والتي سيتمكن فريق الصيانة من خلالها على التعرف على حالة القطار أثناء المسير على الشبكة وتحديد الأعطال إن وجدت قبل وصول القطار إلى الورشة من خلال المستشعرات المتواجدة على مكونات القطار الرئيسية.

وتابع الفريق كامل الوزير،في إسبانيا اليوم، خطة إنتاج 6 قطارات تم التعاقد عليها مع "تالجو" الإسبانية العالمية، وعقد بحضور المهندس مصطفى ابوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، اجتماعا موسعا مع الإدارة العليا للشركة بحضور رئيسها كارلوس أوريول، ومنى عرفة، القائم بأعمال السفير المصري بأسبانيا.

في بداية اللقاء، رحب رئيس شركة تالجو بوزير النقل في زيارته الأولى إلى إسبانيا، مؤكداً أنها تجسد التعاون المثمر بين الجانبين، ثم عرض فيلم تعريفي عن الشركة باعتبارها أحد أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم، والتي بدأت إنتاجها منذ أكثر من 70 عاماً.