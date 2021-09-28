رانيا يوسف تنتهي من تصوير مسلسل «الآنسة فرح 4»

انتهت النجمة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد من تصوير الجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وذلك بإحدى المولات الكبرى.

الجزء الرابع من الآنسة فرح

والجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح يستأنف أحداث الأجزاء الماضية بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول وميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق؛ حيث يجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريم الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح تم تصويره من أجل عرضه على منصة "شاهد vip"، وشهد عرض الجزء الثالث من الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، وقنوات MBC ردود فعل مميزة حيث، يستكمل الجزء الرابع من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، كما يكشف المسلسل الجديد الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، كما ظهر أن التلقيح الصناعي لم يخص شادي على الإطلاق.

أبطال الجزء الرابع من الآنسة فرح

ويشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح كلًا من الفنانة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان محمد كيلاني، والفنان تامر فرج، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة الشابة مريم الخشت، والفنانة هبة عبدالعزيز والفنانة الشابة جيلان علاء، والمسلسل الجديد من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.