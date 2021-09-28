الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السعودية للاستثمار الصناعي» و«بتروكيم» تعتزمان الاندماج من خلال مبادلة أسهم

السعودية للاستثمار
السعودية للاستثمار الصناعي

قالت شركتا البتروكيماويات السعوديتان، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعتا اتفاقاً غير ملزم بشأن اندماج مقترح.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة إن الصفقة ستتألف من عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية للاستحواذ على الخمسين بالمئة المتبقية في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية بالفعل.

وستصدر المجموعة السعودية في المقابل أسهما جديدة لمساهمي بتروكيم، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم. 
وسيحصل مساهمو بتروكيم على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه في بتروكيم.

وعينت المجموعة السعودية إتش.إس.بي.سي السعودية مستشارا ماليا لها، فيما تعمل بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.

وقالت المجموعة السعودية إن مذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

بدأت الشركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.

تبلغ قيمة بتروكيم السوقية حوالي 6.3 مليار دولار والمجموعة السعودية حوالي 4.8 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة السعودية 13.1 بالمئة من أسهم المجموعة السعودية و25 بالمئة في بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

السعودية دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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