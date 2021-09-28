الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التصوير الأسبوع المقبل.. ميرفت أمين تتسلم حلقات من «حكايتي مع الزمان»

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تبدأ الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الأسبوع المقبل، تصوير أولى مشاهدها من قصة "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، والتي تعتبر آخر قصص الموسم الثاني من المسلسل المعروض حاليا على شاشة “DMC”.

وتسلمت ميرفت أمين الحلقات الأولى من العمل الجديد حيث انتهت ورشة الكتابة من كتابة نصف حلقات العمل الجديد مع الاستمرار في الكتابة من أجل الانتهاء منها خلال أسبوع بالتوازي مع التصوير.

 وكانت "أمين" أجلت التصوير خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد على العمل خلال الأشهر الماضية بسبب دخولها في حالة حزن شديد طوال الأسابيع الماضية، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أحد أصدقائها المقربين وهو ما تفهمته الشركة المنتجة للعمل.

 ومن المقرر عرض العمل عبر 10 حلقات على أسبوعين، خلال الفترة القادمة، وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور.

وتعرض حاليًا حكاية بالورقة والقلم من مسلسل "إلا أنا" بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

تتناول الحكاية أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

اندلع حريق هائل منذ أيام في أحد المباني في منطقة المهندسين بالقاهرة في إحدى شركات الدعايا والإعلان، وأسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وتبين أيضًا أن العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنها كانت موجودة فيه أثناء اندلاع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكنت القوات من إخماد النيران.

ميرفت أمين تطمئن الجميع على صحتها بعد الحريق 

«الدستور» تواصلت مع الفنانة ميرفت أمين للأطمئنان عليها، حيث قالت «أنا الحمدلله بخير الحريق كان بعيدا عني ولم أتأثر به اطلاقاً لأنني أسكن في الدور السادس من المبني ومتواجدة حالياً بمنزلي لم أغادره ووصلتني رسائل وتليفونات عديدة للاطمئنان علي من أصدقائي وعائلتي وأحب أن أطمئن الجميع أنني بخير ولم يصبني أي شر الحمدلله». 

ميرفت أمين ميرفت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين تصوير قصة حكايتي مع الزمان إلا أنا مسلسل الا انا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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