الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة تغادر إلى ألمانيا لبحث تعزيز التعاون في المجال الصحي

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة ألمانيا، يرافقها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها لدولة ألمانيا، وفد كبير على رأسه الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس عاطف عيسى رئيس قطاع مشروعات الصحة بشركة وادي النيل، ويضم كل من الأستاذ أحمد سلامة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد عبد المقصود معاون الوزيرة لشئون الأمانة العامة، والسيدة نجوى سالم مدير عام مكتب وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تستهل زيارتها لألمانيا بتفقد متحف "مرسيدس بنز للسيارات بمدينة شتوتغارت" ثم تعقد لقاء مع مجلس إدارة شركة "مرسيدس"، لإتمام التعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف مجاهد أنه من المقرر أن تقوم الوزيرة بزيارة مصنع شركة "WAS" الألمانية للسيارات، للوقوف على التجهيزات والتعديلات التي تجريها الشركة بالعيادات الطبية المتنقلة، وكذلك سيارات الإسعاف المتعاقد عليها مع شركة "مرسيدس"، حيث تقوم اللجنة الفنية المرافقة للوزيرة خلال الزيارة بمطابقة الشروط والمواصفات للسيارات واقتراح التعديلات فيما يخص أعمال (الميكانيكا والتحول الإسعافي والكهربي وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية).

ولفت مجاهد إلى أن زيارة وزيرة الصحة والسكان تتضمن أيضًا عقد لقاء مع مسئولي شركة "سيمنز الألمانية" بمصنع الشركة في مدينة "ايرلانجن"، في إطار التعاون المستمر مع الشركة لدعم القطاع الصحي بمصر في مختلف المجالات وخاصة مجال التكنولوجيا الطبية.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تلتقي وزيرة الصحة والسكان مع مسئولي معهد "روبرت كوخ" بألمانيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة العامة ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وزيرة الصحة والسكان تتوجه الى المانيوزيرة الصحة تتوجه إلى ألمانيا اللقاحات

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وائل لطفي

الدوغرى

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