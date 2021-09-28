الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أزمة الغواصات.. ماكرون: السفير الفرنسي سيعود غداً إلى واشنطن

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنّ أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ.

وأكد ماكرون أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا يقتصر على فقدان مئات الوظائف.

وتابع أن السفير الفرنسي سيعود غداً إلى واشنطن.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة عسكرية استراتيجية، ستحصل بموجبها الأخيرة على 3 فرقاطات جديدة من باريس ومقاتلات رافال.

وقال إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع خيار خيار شراء فرقاطة رابعة.

وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.

ونقلت "رويترز" عن ماكرون قوله إن اليونان وافقت على شراء مقاتلات رافال، وثلاثة فرقاطات، وأن الاتفاق سيقوي سيادة البلدين، ويدعم استقلالية أوروبا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ازمة الغواصات أزمة الغواصات الأسترالية استراتيجية فرنسا فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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