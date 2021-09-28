«الزراعة» تكشف 20 سببا لنقص العناصر الغذائية في النبات

كشف تقرير لمركز البحوث الزراعية عن عدد من العوامل والأسباب وراء ضعف ونقص العناصر الغذائية للنباتات.

وتضمنت عوامل مشتركة بين نقص وزيادة العناصر الغذائية ومنها:

1- النيتروجين

- زيادة الكمية المضافة للتربة في صورة سماد يوريا، نترات الأمونيوم، سلفات الأمونيوم، ما يؤدي إلى الإصابة بالحشرات والأمراض الفطرية وقلة عقد الثمار.

- نقص الكمية يؤدي إلى ضعف النمو وامتصاص الفوسفور والبوتاسيوم, وتظهر أعراضه بوجود لون أصفر على الأوراق.

2- الفوسفور

- زيادة الكمية تظهر في نقص الزنك والحديد.

- نقص الفوسفور يقلل من انتشار الجذور والأزهار بجانب أنه يؤخر نمو ونضج الثمار فضلا عن تخفيف لون الثمار والتي تظهر بنقص الماغنسيوم، إضافة إلى أنه ضعيف الحركة في التربة ينتقل من النباتات إلى الأوراق القديمة.

3- البوتاسيوم

- زيادة الكمية المضافة تظهر أعراض نقصه في نقص الماغنسيوم والكالسيوم والبورون

- انخفاض الكمية تظهر في امتصاص النبات لجميع العناصر الغذائية لأنه قليل الحركة ما يؤثر على إنخفاض الإنتاجية وصغر حجم الثمار.

4- يؤدي البرق إلى إمداد التربة بالنيتروجين ويظهر الفطر بعد ذلك.

5- رش الأسمدة العضوية قبل التزهير وبعد العقد على المحاصيل لزيادة الإنتاج، خاصة الغنية بالأوكسينات، الزنك وأمينو أسيد.

6- رش الحديد المخلبي على درنات البطاطس مع سماد الأمينو اسيد لزيادة الإنتاجية.

7- زيادة معدل الأوكسينات في النبات يزيد من فاعلية الموادة العضوية.

8- تشجع المواد الهرمونية مثل الجبريللينات للنمو على استطالة المجموع الجذري للنبات.

9- التربة القلوية تعمل على تثبيت الفوسفور في صورة فوسفات أحادي وثنائي الكالسيوم.

10- يعتبر أفضل سماد العضوي هو النباتي لارتفاع نسبة الكربون بها.

11- استخدام الأحماض الأمينية تقلل من تأثير الأمراض الفيروسية على محاصيل الخضر خاصة الكوسة، الفلفل، الخيار والطماطم.

12- سهولة امتصاص سترات البوتاسيوم للنبات.

13- زيادة البوتاسيوم في أشجار الحمضيات مثل البرتقال يصيبها بعفن السرة.

14- التوقف عن تسميد التربة لفترات طويلة في حالة تسميدها بكميات كبيرة لحين امتصاص النبات لها ما يستوجب أحيانا تحليل عينات من التربة عند ظهور بعض الأعراض.

15- يجب عدم التسميد باليوريا أثناء التزهير لعدم سقوط الأزهار

16- رش المبيدات الفطرية التي تحتوي على النحاس يؤدي إلى تساقط الأزهار وموت حبوب اللقاح.

17- يمتص ثمار النبات الأوكسينات بعد مرحلة الإخصاب.

18- تحدث ظاهرة المعاومة لأشجار الحمضيات والزيتون نتيجة نقص الكربوهيدرات في موسم التزهير والعقد، ما يستلزم تعويضها بمخصبات عضوية وأسمدة كيميائية.

19- يجب عدم إضافة الكمبوست قبل الزراعة مباشرة لأنه يقلل من نمو النبات واستهلاك النيتروجين، لذلك يجب إضافته للتربة قبل الزراعة بشهر.

20- يفضل رش العناصر الصغرى خاصة الزنك والمنجنيز لتجنب انتشار الفطريات.