55 مليون دولار صادرات مصر من الجلود في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الجلود، إلى 55.1 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 64.8 %، بحسب التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الجلدية.

ولفت التقرير، إلى أن صادرات شهر يناير 2021 بلغت 7.027 مليون دولار مقابل 6.504 مليون دولار نفس الشهر العام الماضي، وسجل فبراير 4.663 مليون دولار مقابل 6.537 مليون دولار، وبلغت الصادرات في مارس 2021 ما قيمته 9.976 مليون دولار مقابل 4.737 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات أبريل بلغت 7.219 مليون دولار مقابل 2.500 مليون دولار العام الماضي، وصادرات مايو 7.005 مليون دولار مقابل 2.714 مليون دولار، وصادرات يونيو 6.377 مليون دولار مقابل 3.500 مليون دولار.

في حين حققت صادرات الجلود خلال يوليو 2021 ما قيمته 5.426 مليون دولار مقابل 4.070 مليون دولار، وحقق شهر أغسطس 7.449 مليون دولار مقابل 2.891 مليون دولار.

فيما سجلت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة واردات محضرات التغذية للحيوانات نحو 10 ملايين و176 ألف دولار، بينما كانت 13 مليون و154 ألف دولار في شهر يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو مليوني و978 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أطعمة الحيوانات، جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و181 مليون دولار، في شهر يونيو الماضي، بينما كان مليار و213 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 32 مليون و275 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة بلغت 75 مليون و546 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 84 مليون و738 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 9 ملايين و192 ألف دولار، يليها واردات الأبقار الحية بقيمة 30 مليون و543 ألف دولار، مقابل 37 مليون و549 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين دولار.

وشملت القائمة أيضا، كلا من واردات اللحوم بنحو 90 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 132.9 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 32.3%، بالإضافة إلى واردات الفول العريض وبلغت قيمتها 8 ملايين و937 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 17 مليون و583 ألف دولار في يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين و646 ألف دولار.

هذا إلى جانب واردات الزيوت المكررة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليونًا و174 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 77 مليونًا و680 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و494 ألف دولار.