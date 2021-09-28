عسكريون روس يتفقدون موقعا عسكريا تابع للسلطات البريطانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فريقًا من المفتشين الروس سيتفقد موقعًا عسكريًا في بريطانيا اليوم الثلاثاء 28 من سبتمبر الجاري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أشار رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي سيرجي ريجكوف، إلى أن عملية التفقد ستجرى في إطار وثيقة فيينا لإجراءات تعزيز الثقة والأمن الموقعة عام 2011.

وستجري عملية التفقد خلال يوم واحد، وتهدف إلى التأكد من المعلومات حول القوات العسكرية وخطط نشر الأنظمة الأساسية من الأسلحة والمعدات.

و على صعيد آخر ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا استطاعت بكفاءة تعديل خططها طويلة المدى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكن يجب أن تكون هناك خطة طوارئ متاحة للاستجابة لمثل هذه المخاطر في المستقبل بدلاً من اتخاذ القرارات بالتزامن مع تطورات الوضع.

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المخاطر الجديدة تظهر في جميع أنحاء العالم، وأحيانًا تتحول إلى وضع كارثي، لتجعل الخطط السابقة بلا تأثير، مُشيرًا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد كمثال والقيود الشديدة التي تم فرضها على الحياة العامة على مستوى العالم مثل إغلاق الحدود الدولية والتراجع الإجباري للنشاط التجاري.

ولفت بوتين إلى أن الحكومة الروسية "طبقت إجراءات جديدة تمامًا وواسعة النطاق لدعم الاقتصاد ومواطنيها، لكن في ظل تلك الظروف، يتطلب هذا بكل تأكيد آليات لإجراء تغيرات سريعة، ومزيدًا من التعديلات على الخطط والبرامج التي تم تبنيها".

وأشار بوتين، إلى أنه "بشكل عام تمكنا من تقديم تلك التغييرات السريعة والتي عملت بكفاءة، لكن من الضروري ألا نلعب بهذه الأشياء في المستقبل إذا نشأت مثل هذه الأوضاع مرة أخرى، وينبغي استغلال أفضل الإنجازات التي حققناها لتطوير مجموعة من الخطوات يتم تفعيلها تلقائيًا.