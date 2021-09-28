إزالة 503 تعد على أملاك الدولة خلال تنفيذ الموجة الـ18 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 49 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 503قرار منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 346 قرار مبانى على مساحة 23958متراً ، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدان، و10قراريط ،و17سهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعد عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية خاصة بهذا الشأن والعمل علي منع تلك التعديات في مهدها حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، في هذا الصدد والحرص الكبير علي أملاك الدولة .

وتمكنت حملة مكبرة من قوات الأمن بالتعاون مع مجلس مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ من ازالة 25 مكمورة فحم في نطاق الوحدة المحلية بقرية الفقهاء القبلية سيدى سالم.

كما شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الاشغالات من الشوارع ومنع التعديات وأسفرت الحملات عن تحرير 40 محضراً للمخالفين، ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار حملات رفع الاشغالات، لتيسير حركة المواطنين بالشوارع ومنع التعدي عليها.