تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-9-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 28 - 9-2021 طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين، و الرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، و الرياح السطحية شمالية غربية.



و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى



القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الاسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

ادفو 35 24

أبوسمبل 34 24

الوادى الجديد 34 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-



العظمى الصغرى



مكة 42 27

المدينة 41 30

الرياض 36 23

المنامة 35 29

ابوظبى 37 31

الدوحة 36 30

الكويت 40 23

دمشق 30 14

بيروت 29 26

عمان 26 16

القدس 24 20

غزة 28 22

بغداد 38 22

مسقط 34 32

صنعاء 26 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 29 22

تونس 30 20

الجزائر 26 19

الرباط 26 14