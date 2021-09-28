محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة أشهر للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل أول الوزارة وذلك للوصول الى الكثافة المقررة،وذلك حرصا من الوزير المحافظ على مستقبل أبنائه الطلاب وتحقيقا للصالح العام.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيتم فتح باب التقديم بديوان الإدارات التعليمية للجنة المشكلة لتوزيع التلاميذ علي الأماكن الشاغرة علمًا بأن المستفيدين من ميزة القبول صغار سن لايجوز لهم التحويل من المدرسة المقبول بها إلا بعد إتمام المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي.

ومؤخرا ، أكد محافظ جنوب سيناء، أن المعارض التي تقام على أرض المحافظة تساهم في خفض الأسعار ويقبل للناس على شراء المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، موضحًا أن معارض المستلزمات المدرسة "أهلًا مدارس" يجب أن تنتشر في كل المناطق.

وطالب المحافظ، سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، وهشام خضير، رئيس الغرفة التجارية، وكافة الجهات القائمة على إنشاء هذه المعارض، بضرورة عمل أكثر من مكان في كل مدينة لهذه المعارض، على أن تكون جميع المنتجات تحمل شعار "صنع في مصر".

جاء ذلك الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بمدينة طور سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

ويقدم المعرض حقائب مدرسية وكراسات وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار أقل من السوق، وقرر المحافظ عمل أكثر من معرض في المدينة الواحدة وتخفيض الأسعار بنحو 20%.

فيما كثفت المحافظة من إجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي سلامة المواطنين