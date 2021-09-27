الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يدين استمرار الحوثى استهداف منازل المدنيين فى مأرب

مأرب
مأرب

أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإجرامية باستهداف منازل المواطنين والأعيان المدنية والسكنية بمحافظة مأرب، والتي كان آخرها استهداف منزل محافظ مأرب بصاروخين باليستيين في محاولة لقتل القاطنين فيه من نساء وأطفال، في تعد سافر ومتكرر للقيم الأخلاقية والإنسانية وتجاوز خطير للمبادئ اليمنية الأصيلة.

وأشارت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن حياة المدنيين والسكان في مأرب عرضة للخطر بشكل دائم بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي لأعمال القتل بأشد الوسائل فتكًا وتدميرًا. 

وأكدت الوزارة اليمنية أن حماية المدنيين في الحروب مسؤولية إنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، منوهة بأن استهداف الميليشيات الحوثية لميناء المخا التجاري وتدمير مرافقه ومنشآته لتشديد الحصار على مدينة تعز، والمذبحة الجماعية العلنية التي نفذتها بإعدامها تسعة مواطنين أبرياء في 18 من سبتمبر الجاري، ومحاصرتها لمنطقة العبدية بمأرب ومنع وصول الغذاء والدواء وحليب الأطفال إلى السكان والنازحين في تلك المنطقة، تعد جرائم جسيمة ضد الإنسانية تستلزم موقفًا أخلاقيًا يدين هذه الأفعال ويضع حدًا لهذه الانتهاكات.

ودعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين باليمن مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي وجرائمه ضد الإنسانية، داعية في ذات الصدد إلى إدانة دولية واسعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية والتي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ ولافت.

الحكومة اليمنية منازل المواطنين مارب محافظ مأرب ميناء المخا التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

معجزة بحر البقر.. عاملون يكشفون أسباب دخول المشروع «موسوعة جينيس»

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«الأزهر»: لعبة «كونكر- Conquer» حرام شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟