«الإحصاء»: 23% زيادة فى واردات مصر من أمريكا

شهدت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 23.1%، لتسجل 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 592.2 مليون دولار ، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف قائمة واردات مصر من أمريكا والتي بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 794.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 350.7 مليون دولار بنسب 44.2%، يليها واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 296 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 202.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 93.9 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من حديد وصلب 218.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 مقابل 46.9 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 171.2 مليون دولار ، كما بلغت واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها 180.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 223 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجة بنسبة 13.8 ٪).