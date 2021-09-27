زيادة قيمة جوائز المهرجان القومى للمسرح 50%

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري"، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وبحضور عدد كبير من صناع الفن المصري.

وفى كلمتها قالت عبد الدايم: جميلة هذه اللحظات التي تجمعني بكم ونحن نحتفل بفنون مصرية متميزة لحصاد كامل من عروض مسرحية للقطاع العام والخاص، تلك العروض المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية التي كانت ومازالت وستظل حاملة مشاعل التنوير والتحضر والرقي.

وأضافت: ولأن المسرح كلمة فقد كان مناسبا أن يكون عنوان هذا المهرجان في دورته الرابعة عشرة “الكاتب المسرحي المصري”.

وأوضحت أن قيمة المهرجان ليست فقط في جملة العروض التي تشاهدونها، ولكنها تكمن في مجموعة الندوات والمحاور الفكرية التي خصصت للكاتب المسرحي المصري.

وأشارت إلى أن معظم محبي المسرح يجدون متعتهم في مشاهدة العروض وحضور الندوات وتبادل الأفكار وطرح التوصيات التي تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل، ووجهت التحية للمكرمين خلال دورة هذا العام ولرئيس المهرجان ولفريق العمل لجهودهم فى إخراج هذه الدورة للنور بشكل يليق بمصر وحضارتها.

وأعلنت وزيرة الثقافة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بنسبة 50% على أن يتم مضاعفتها في الدورات القادمة تقديرا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي وتشجيعا لهم على التنافس الشريف الخلاق وإيمانا بتشجيع المبدعين منهم.

كما أعلن الفنان يوسف إسماعيل، عن اختيار أفضل 3 عروض في المهرجان لتجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال.

وكانت قد حضرت الفنانة دنيا سمير غانم لتسلم تكريم والدها الفنان سمير غانم وتكريم والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز وآخرون.