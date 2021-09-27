«تنشيط السياحةً» بمطار القاهرة توزع هدايا على الركاب

احتفل فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الموافق 27 سبتمبر، باليوم العالمي للسياحة، الذى حددت له منظمة السياحة العالمية شعار هذا العام تحت عنوان «السياحة لتحقيق نمو شامل».

وحرص فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة تحت إشراف نسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، على مشاركة احتفال اليوم العالمي للسياحة مع الركاب المسافرين والقادمين من دول الخارج.

وقام فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب القادمين والمسافرين داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، والتقاط صورا تذكارية وسط أجواء من البهجة وبث رسالة طمئنة لضيوف مصر القادمين من الخارج، وتوثيق الصورة الذهنية لديهم بأن مصر بلد الأمن والأمان رغم ظروف جائحة كورونا الوبائية، عن طريق توزيع نشرات سياحة على السائحين القادمين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، واهتمام الدولة باعتبار السياحة قاطرة التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرا السياحة والطيران، للاحتفال باليوم العالمي للسياحة وسط أجواء مميزة مع الركاب المسافرين والقادمين من جميع أنحاء العالمين، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.