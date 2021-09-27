الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحةً» بمطار القاهرة توزع هدايا على الركاب

صورة من مطار القاهرة
صورة من مطار القاهرة الدولي

احتفل فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الموافق 27 سبتمبر، باليوم العالمي للسياحة، الذى حددت له منظمة السياحة العالمية شعار هذا العام تحت عنوان «السياحة لتحقيق نمو شامل».

وحرص فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة تحت إشراف نسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، على مشاركة احتفال اليوم العالمي للسياحة مع الركاب المسافرين والقادمين من دول الخارج.

وقام فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب القادمين والمسافرين داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، والتقاط صورا تذكارية وسط أجواء من البهجة وبث رسالة طمئنة لضيوف مصر القادمين من الخارج، وتوثيق الصورة الذهنية لديهم بأن مصر بلد الأمن والأمان رغم ظروف جائحة كورونا الوبائية، عن طريق توزيع نشرات سياحة على السائحين القادمين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، واهتمام الدولة باعتبار السياحة قاطرة التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرا السياحة والطيران، للاحتفال  باليوم العالمي للسياحة وسط أجواء مميزة مع الركاب المسافرين والقادمين من جميع أنحاء العالمين، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

هيئة تنشيط السياحة مطار القاهرة الدولي اليوم العالمي للسياحة احتفال اليوم العالمي للسياحة صالات السفر والوصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

بلاغ للنائب العام بشأن تشويه تمثال «نهضة مصر»

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم منذ وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

محمد الباز يستنكر تباطؤ المحافظين فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟