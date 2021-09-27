«بنتي مش محجبة حالياً».. أبرز تصريحات والد حلا شيحة

أدلى الفنان التشكيلي أحمد شيحة بتصريحات عن ابنته الفنانة حالة شيحة في برنامج "حروف الجر" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات والد حلا شيحة في سياق السطور التالية:-