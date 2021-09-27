الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بنتي مش محجبة حالياً».. أبرز تصريحات والد حلا شيحة

حلا شيحة
حلا شيحة

أدلى الفنان التشكيلي أحمد شيحة بتصريحات عن ابنته الفنانة حالة شيحة في برنامج "حروف الجر" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات والد حلا شيحة في سياق السطور التالية:-

  • ابنتي حلا شيحة الآن لا ترتدي الحجاب.
  • ليس لديّ أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".
  • لدي حساب وحيد على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".
  • مصر هي أم العالم أجمع.
  • الإخوان كانت تريد السيطرة على الشعب باسم الدين.
  • خوفت على بناتي من جرثومة جماعة الإخوان جدًا.
  • أرفض تمامًا نهائيًا حجاب بناتي ولكن هم أحرار في رأيهم في نهاية الأمر ولكن الحرية حقيقية دون ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليها.

 

الفنانة حلا شيحة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة حلا شيحه أحمد شيحة شيحه تصريحات

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وائل لطفي

الدوغرى

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