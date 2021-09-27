«بنتي مش محجبة حالياً».. أبرز تصريحات والد حلا شيحة
أدلى الفنان التشكيلي أحمد شيحة بتصريحات عن ابنته الفنانة حالة شيحة في برنامج "حروف الجر" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات والد حلا شيحة في سياق السطور التالية:-
- ابنتي حلا شيحة الآن لا ترتدي الحجاب.
- ليس لديّ أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".
- لدي حساب وحيد على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".
- مصر هي أم العالم أجمع.
- الإخوان كانت تريد السيطرة على الشعب باسم الدين.
- خوفت على بناتي من جرثومة جماعة الإخوان جدًا.
- أرفض تمامًا نهائيًا حجاب بناتي ولكن هم أحرار في رأيهم في نهاية الأمر ولكن الحرية حقيقية دون ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليها.