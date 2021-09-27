المشدد 3 سنوات لسائق أخفى هاربا من حكم وسط شحنة مانجو

قضت اليوم الاثنين، محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا بمعاقبة "أحمد ج ر" (محبوس) بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف لقيامه بتهريب متهم محكوم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات (تهمة استعمال قسوة) إلى الخارج عبر ميناء سفاجا وسط شحنة مانجو.

أصدر الحكم المستشار عبد الباسط قاسم محمد رئيس المحكمة وبحضور علاء الدين ابو خريبة واسماعيل محمد ايهاب الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد الجمل وبأمانة سر رمضان عرابى مدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف جنوب الصعيد ومحمد الشاطر وأشرف خلف الله.

كان المستشار علاء فرج المحامى العام الأول لنيابة البحر الأحمر الكلية بإشراف ومتابعة المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بإحالة "أحمد ج ر" ( محبوس) البالغ من العمر 34 عاما ويعمل سائق ومقيم ميت العامل اجا محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بدائرة محكمة استئناف قنا لأنه فى يوم 24\11\2020 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر قام بتدبير انتقال المهاجرين المهربين "محمد ع ا" من مصر إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة وذلك بأن قام باخفاؤه داخل براد سيارته الرقمية (د م ق 5964 نقل _ د ا ق 5867 مقطورة ) مستترا بما فيها من حمولة فاكهة بغرض عدم الكشف عن مخططه الاجرامى معرضا صحة المهاجر المهرب للخطر بوضعه داخل المبرد لما له من درجة تجميد حال كونه ما اتاه من مخطط اجرامى يتمثل فى معاملة غير إنسانية على النحو المبين بالتحقيقات .

كما وجه له تهمة اخفى بنفسة المتهم محمد عبد الخالق الرفاعى المحكوم علية فى الجناية 9929 لسنة 2017 جنايات الرزقا دمياط والمقضى فيها بالسجن المشدد عشر سنوات.

وفى التحقيقات التى تولاها محمد فاروق رئيس النيابة بنيابة سفاجا بسكرتارية محمد فاروق مدير القلم الجنائى بنيابة سفاجا قرر المجنى علية محمد عبد الخالق الرفاعى بانة اتفق مع سائق السيارة على تسهيل سفرة لخارج البلاد باخفاؤه داخل حمولة السيارة عبر ميناء سفاجا البحرى الى المملكة العربية السعودية نظير مبلغ مالى قدرة سبعة عشر الف ريال سعودى وقام بتسليمها للمتهم بميناء سفاجا وبمواجهة المتهم اعترف بصحة ما اقر به المتهم.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الى اعدها محمد فاروق رئيس النيابة بنيابة سفاجا فيما شهد به الرائد احمد محمد عبد اللاه محمود معاون مباحث ميناء سفاجا وأيده فى الشهادة الرائد محمد عبد العظيم ابو المحاسن سنجاب الضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والعقيد شرطة محمد سمير عبد القادر رئيس قسم الهجرة غير شرعية والاتجار فى البشر بإدارة البحث الجنائى بمديرية امن البحر الاحمر بانة حال مباشرتهما عملهما بميناء سفاجا البحرى باللجنة الامنية للشاحنات المغادرة خارج البلاد وبتفتيشهما البراد الرقيم د م ق 5964 نقل - د ا ق 5867 مقطورة قيادة المتهم والمحملة برسالة ما نجو تمهيدا لسفرها على العبارة لدولة الامارات تمكن من ضبط المهاجر المهرب محمد عبد الخالق الرفاعى عبدة مختبئا داخل البراد بين حمولة الفاكهة وبمواجهة المهاجر اعترف باتفاقة مع المتهم الاول على تدبير انتقالة من جمهورية مصر العربية الى المملكة العربية السعودية لصدور حكم قضائى بحبسة مقابل سبعة عشر الف ريال سعودى وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابة الواقعة وتم ضبط المبلغ بحوزتة وان المتهم قام بتدبير انتقال للمهاجر المهرب بطريقة غير مشروعة بايداعة داخل السيارة الخاصة بالمتهم والمخصصة لنقل البضائع.

وبمعاينة السيارة تبين جواز حدوث الواقعة بداخلها.