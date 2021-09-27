الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لاتهامهما بالنصب في 12 مليوناً.. ضبط صاحب محل مجمدات ونجله بالقليوبية

أمن القليوبية
أمن القليوبية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب محل مجمدات بمنطقة الشموت دائرة قسم شرطة أول بنها، ونجله، لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تخطت الـ 12 مليون جنيه، لاستثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة، إلا أنهما توقفا عن سداد قيمة النسبة المتفق عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجرى التجديد لهما لمدة 15 يوما.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر اتهموا خلالها صاحب محل مجمدات ونجله مقيمان دائرة القسم، للنصب عليهم فى مبالغ مالية نظير استثمارها مقابل أرباح شهرية.

علي الفور انتقل الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، بأنهما قاما بالنصب علي المواطنين والتحصيل منهم على مبالغ مالية تخطت الـ 12 مليون جنيها، نظير استثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة لعدة أشهر، وتوقفا عن سدادها بدءا من العام الحالي، معاليك ذلك لتعثر تجارتهما وتعرضهما لخسائر مالية.

وتحرر المحضر رقم 2924 إدارة قسم شرطة أول بنها لسنة 2021، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما جرى عرضهم علي قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، والذى أمر بتجديد حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 

القليوبية البحث الجنائي النيابة العامة نصب علي المواطنين 12 مليون جنية ضبط صاحب محل النصب على المواطني

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