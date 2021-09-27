الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

علي بدر خان: مكتبة بدر خان تقوم بدور تنويري وثقافي

علي بدر خان
علي بدر خان

في ثالث أيام فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، أقيمت ندوة تكريم المخرج الكبير علي بدرخان التي تحمل الدورة اسمه وأدارها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والناقدة مرفت عمر مؤلفة كتاب «الثائر علي بدرخان»، حيث كانت الندوة أشبه بمظاهرة حب كبيرة من الجمهور والسينمائيين.

وشهدت حضور فني وجماهيري كبير ومنهم المخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج هاني لاشين، والمنتج محمد العدل، والفنانة إلهام شاهين، ود.خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنان رمزي العدل.

بدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن مشوار علي بدرخان السينمائي ثم تحدث الناقد الأمير أباظة عن اختيار مخرج كبير بأهميته لتحمل إحدى دورات مهرجان الإسكندرية اسمه، مما يعتبر نقلة جديدة للمهرجان، وبالرغم من أن تاريخه السينمائى ليس كبيرا، و لكن أكثر من نصف أفلامه تم اختيارها ضمن أهم ١٠٠فيلم في السينما المصرية.

وتحدثت الناقدة ميرڤت عمر قائلة: «شرف لي أن أكتب عن فنان ملهم بحجم المخرج الكبير علي بدرخان فحياته وأعماله تحمل تفاصيل تحتاج لمجلدات وطوال عمره لديه مشروعه الثقافي بداية من "النسور الصغيرة"  التي استمرت حوالي ١٠سنوات و أيضا مكتبة بدرخان التي تقوم بدور تنويري وثقافي كبير».

من جانبه، شكر المخرج علي بدرخان إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لتحمل الدورة الـ٣٧اسمه ووصفها باللافتة الكريمة، وتحدث عن بداية مشروع “النسور الصغيرة” وكيف أن الفكرة جاءت له من أحد مسئولين الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء زيارته له في منزله.

وأوضح أن مكتبة بدرخان التي تعطي دورات تدريبية  في السيناريو والقصة والإخراج، ويتم الاستعانة فيها بخبراء على أعلى مستوى مشيرا إلى أن صديقه د. شوقي علي محمد هو من شجعه على فكرة مكتبة بدرخان وأنه لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الشباب واحتواء شقاوتهم.

من جانبها، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها حققت حلم من أحلامها عندما عملت مع المخرج علي بدرخان في فيلم "الرغبة"، فهو يعتبر نقلة مهمة لها وحصلت علي جوائز مهمة من المهرجان القومي للسينما عن دورها فيه، مؤكدة أنها مازالت تتذكر توجيهات بدرخان لها.

أما الناقد عاطف بشاي فأكد أن المخرج علي بدرخان جاء بعد نكسة ٦٧هو وزملائه ليغيروا شكل السينما ويقدموا رؤية مختلفة لمجتمع ما بعد الهزيمة، مستشهدا بأحد أهم أفلام علي بدرخان وهو فيلم "الكرنك" الذي قامت ببطولته الفنانة سعاد حسني.

وفي نهاية الندوة أقيمت احتفالية بعيد الميلاد الماسي  للمخرج علي بدرخان وبلوغه ٧٥عام وتم إحضار تورتة شاركه في تقطيعها عدد من النجوم الحاضرين  بجانب زوجته وابنته.

الإسكندرية محمد العدل إيناس الدغيدي مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية محمد عبد العزيز

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