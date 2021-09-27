محافظ أسوان يطالب القيادات الجامعية بتعريف الطلاب بما تشهده مصر من إنجازات

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التحية والتقدير لفقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوى، والذى كان صاحب قرار إستقلال وإنشاء جامعة أسوان في عام 2012، داعيًا الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد أبن مصر وأسوان، كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمي غير المسبوق، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعطى تكليفات واضحة بالإستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة واستشاري في مختلف قطاعات العمل العام، وأيضًا المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان

وجاء ذلك خلال حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان احتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطاني للجامعات للعام الثالث على التوالى والمركز الأول علي الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022 ، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم في الفئة من 401 إلي 500.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا القيادات الأمنية والجامعية والإعلامية والصحفية.

محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسي الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة يقودها الرئيس السيسي في كافة المجالات والمشروعات التنموية والاستثمارية، وكذا ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوروبي، بجانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكبارى وغيرها.

محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان

وأكد أن هناك تعاونا وشراكة القائمة بين المحافظة والجامعة والأكاديمية العربية حيث نعمل دائماً على دعم جامعة أسوان بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أي معوقات للقيام بدورها التنموي والمجتمعي، ولاسيما أننا لدينا طموحا كبيرا في استكمال مسيرة العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبأن تكون الجامعة قبلة للطلاب الأفارقة.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للجامعة والمستشفى الجامعى للنهوض بالمنظومة الطبية بها والتي كان آخرها إهداء المحافظ لـ 13 حضانة لقسم المبتسرين بالمستشفى، و11 جهاز تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات والمستلزمات الطبية الأخرى.