الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشروعات بتكلفة اجمالية 969 مليون جنيه

الإسكندرية: الانتهاء من مشروعين لحماية الشواطئ ديسمبر المقبل

مشروعات حماية الشواطئ
مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي ملف حماية الشواطئ اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ  فى المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

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مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

ولفت الشريف الى أن المحافظة تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل تطوير شواطئ المحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديًا وسياحيًا، بالإضافة إلى حماية الأفراد والمنشآت والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية، وذلك من خلال مشروعات الحماية بطول الكورنيش.

•مشروعات بتكلفة إجمالية 969 مليون جنيه


هذا وأوضح الشريف أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية؛ والتي تبلغ إجمالي تكلفتها  969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة، والذي تبلغ تكلفتها 335 مليون جنية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر، خاصة خلال مواسم النوات التي تضرب المحافظة أثناء فصل الشتاء، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب67 مليون جنيه.

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مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

•إنجاز 96% من مشروع حماية قلعة قايتباي

 من جانبها، أشارت المهندسة عزة عبدالحميد، مدير إدارة حماية الشواطئ بالإسكندرية، أنه جارِ الانتهاء خلال أيام من مشروع  تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل، والذي تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباي في شهر ديسمبر المقبل، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96% وبلغت تكلفته 267 مليون جنيه.

الإسكندرية المشروعات حماية شواطئ الإسكندرية منطقة الكورنيش حماية قلعة قايتباي

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