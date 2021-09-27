الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الأردنية توضح أسباب فتح الحدود مع سوريا

الحدود
الحدود

أوضحت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الإثنين، أسباب إعادة فتح الحدود الأردنية السورية اعتبارًا من صباح الأربعاء المقبل، أمام حركة الشحن والمسافرين. 

ويهدف القرار إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، حسبما أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في بيان، وفق قناة العربية الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني. 

من جانبه، قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، إن الحكومة ستبحث مع وفد وزاري سوري يزور الأردن اليوم، حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين.

وأضاف أنه سيتم بحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين الجانبين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.

أما عن فتح معبر جابر- نصيب مع الحدود السورية، فقال عزايزة إن "الحدود بين البلدين مفتوحة لحركة الشاحنات ولا يوجد مشكلة، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية (door to door)، بدلًا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back).

كما أكد أن الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل إلى كل مناطق الأردن فضلًا عن دول الخليج.

وفي رده على كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، وضح الوزير أن "العمل جارٍ على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات المحلية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك".

يشار إلى أن وفدًا سوريًا من دمشق يضم وزراء "الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل" سيزور الأردن اليوم لعقد لقاءات مشتركة بهدف مناقشة ملفات عدة، منها الطاقة والمياه.

الأردن سوريا اعتبارا فتح الحدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية