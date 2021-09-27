الداخلية الأردنية توضح أسباب فتح الحدود مع سوريا

أوضحت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الإثنين، أسباب إعادة فتح الحدود الأردنية السورية اعتبارًا من صباح الأربعاء المقبل، أمام حركة الشحن والمسافرين.

ويهدف القرار إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، حسبما أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في بيان، وفق قناة العربية الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني.

من جانبه، قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، إن الحكومة ستبحث مع وفد وزاري سوري يزور الأردن اليوم، حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين.

وأضاف أنه سيتم بحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين الجانبين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.

أما عن فتح معبر جابر- نصيب مع الحدود السورية، فقال عزايزة إن "الحدود بين البلدين مفتوحة لحركة الشاحنات ولا يوجد مشكلة، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية (door to door)، بدلًا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back).

كما أكد أن الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل إلى كل مناطق الأردن فضلًا عن دول الخليج.

وفي رده على كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، وضح الوزير أن "العمل جارٍ على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات المحلية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك".

يشار إلى أن وفدًا سوريًا من دمشق يضم وزراء "الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل" سيزور الأردن اليوم لعقد لقاءات مشتركة بهدف مناقشة ملفات عدة، منها الطاقة والمياه.