ميناء الإسكندرية يستقبل 153 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 153 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1084 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 25 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 318 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3330 حاوية مكافئة.