الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالساحل

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بالساحل، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمنطقة الساحل، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم مُحمل عليها عدد من بطاريات السيارات "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بمنطقة الساحل، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات، وحرر محضر بالواقعة.

توك توك الداخلية تشكيل عصابي أمن قاضي المعارضات مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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