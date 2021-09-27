الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيلون ماسك: ملتزمون بتعهداتنا مع الصين وتوسيع الاستثمارات في البلاد

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الاثنين، إن شركة السيارات الكهربائية ستواصل توسيع استثماراتها في الصين، متعهداً بالالتزام تجاه بكين.

جاء ذلك بعد شكوك عالمية حول تصنيف الصين كسوق استثمارية، فضلاً عن تعليقات جاءت في إطار أسئلة وأجوبة مسجلة مسبقاً في مؤتمر الإنترنت العالمي، الذي استضافته إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين.

وقبل أقل من أسبوعين، قال ماسك خلال المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة، إن صانعي السيارات الصينيين كانوا “الأكثر قدرة على المنافسة في العالم”، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية. 

وأضاف ماسك: "ملاحظتي الصريحة هي أن الصين تنفق الكثير من الموارد والجهود لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، مما يجعل الصين رائدة عالمياً في مجال الرقمنة".

وأكد أن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها وجهود البحث والتطوير في الصين.

ودعا ماسك في حديثه إلى حماية البيانات، محدداً أنواع البيانات المخزنة محلياً، والذي يأتي بعد حملة شنتها الصين ضد شركة تسلا، وحظر استخدامها من قبل بعض ضباط الجيش أو اقترابها من الثكنات العسكرية.

وقال ماسك: "في تسلا، يسعدنا أن نرى عدداً من القوانين واللوائح التي تم إصدارها لتعزيز إدارة البيانات".

وتابع: "أنشأت تسلا مركزاً للبيانات في الصين لتوطين جميع البيانات الناتجة عن أعمالنا هنا، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات والخدمة والشحن. جميع معلومات التعريف الشخصية مخزنة في الصين دون نقلها إلى الخارج. فقط في حالات نادرة جداً، على سبيل المثال، يتم اعتماد البيانات لطلبات قطع الغيار من الخارج لنقلها دولياً".

وبدأت تسلا في إنشاء مصنع رئيسي في شنغهاي في عام 2019، وباعت 44264 سيارة صينية الصنع في أغسطس، بما في ذلك 31379 سيارة للتصدير.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي تجاه الصين اتوسيع تسلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: بينى وبين الفساد خصومة ووقف التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«روميو وجوليت» كفر الشيخ.. طفلان ينهيان حياتهما بعد فشلهما في الارتباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

محطة تل أبيب

المزيد

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية

أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد "فرحة التوراة".. ما هي الطقوس؟

إسرائيل تستلم ثلاثة مقاتلات شبح جديدة "F35".. ما مواصفاتها؟