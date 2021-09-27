الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«ملك الشتاء».. عرض مسرحى للاحتفال باليوم الدولى للغات الإشارة في متحف الطفل

الدكتور نبيل حلمى
الدكتور نبيل حلمى

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) يستضيف عرض مسرحية "ملك الشتاء" لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك احتفالاً باليوم الدولي للغات الإشارة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحددت له 23 سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وقد تم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي  للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم. وذلك في الواحدة من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 30 من سبتمبر.

 

من جانبه؛ قال الدكتور أسامة عبدالوارث ، مدير متحف الطفل أن اختيـــار مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)  للعــرض المسرحي "ملك الشتاء" يأتى من منطلق المشاركة فى الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة كون المسرحية هي أحد عروض  مشروع  "أحلام شتوية "، وهو  مشروع مسرحي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدم  باستخدام أسلوب "فيلي-مسرح" الذي يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية و المشاهد المسرحية الحية، جميعهم يقدمون على المسرح، وقد تم تنفيذ الافلام من لوحات  أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك ، ووصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة الى ١٨٠٠ لوحة.

وأضاف عبدالوارث أنه وبعد انتهاء العرض يشارك الأطفال فى عدد من ورش العمل الفنية التي ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)  للأطفال يعبرون من خلالها عن ما يدور بداخلهم من أحلام وطموحات لمستقبل مشرق يكفل لهم كل الحقوق والاحتياجات.

يذكر أن عرض "ملك الشتاء" من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة  الفنان إسماعيل مختار، تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، وبطولة فناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ويشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبو زيد.

مركز الطفل للحضارة والابداع ملك الشتاء فرقة مسرح الشمس دكتور نبيل حلمى اليوم الدولي للغات الإشارة

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