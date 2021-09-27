الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أوديون: فيلم جيمس بوند الجديد سيشهد أكبر افتتاح منذ صيف 2019

جيمس بوند
جيمس بوند

قالت شركة أوديون لإدارة دور العرض السينمائي بلندن اليوم الاثنين إنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" الذي سيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كوفيد-19.
 

وقالت الشركة المملوكة لشركة (إيه.إم.سي) المدرجة في البورصة الأمريكية إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في بريطانيا زاد عددهم بنسبة عشرة بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.


وقالت أوديون "فيلم جيمس بوند الجديد من المتوقع أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019".


وتأجل عرض الفيلم، الذي يقوم الممثل دانيال كريج فيه بدور ضابط المخابرات الشهير، ثلاث مرات على الأقل عن الموعد الأصلي في أبريل 2020 مع انتشار فيروس كورونا الذي أجبر دور السينما على الإغلاق في مختلف أرجاء العالم.

وفي سياق متصل، وتم تأجيل موعد عرض الفيلم ثلاث مرات منذ بدء الجائحة في مارس 2020 مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.


وأفلام بوند من بين الأكثر قيمة وأهمية في هوليوود إذ تمكن فيلم (سبكتر) في 2015 من جمع 880 مليون دولار من شباك التذاكر حول العالم بينما جمع (سكاي فوول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.

وفي سياق آخر، قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن شركة أمازون، اقتربت من إبرام صفقة للاستحواذ على "إم جي إم استوديوز" MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية ، بمقابل قد يصل لنحو تسعة مليارات دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

​​​​​ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء، وفقًا للشبكة الأمريكية، وسيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.

شركة أوديون جيمس بوند جائحة كوفيد- الجائحة البورصة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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