موظف بكلية زراعة المنوفية توفى على مكتبه

موظف بكلية الزراعه بالمنوفيه يتوفي على مكتبه وبعد البحث عنه لساعات وجدوه ليلا متوفى

عثر مساء أمس العاملون بكلية الزراعة في جامعة المنوفية على جثة زميلهم الموظف أحمد عاطف جالسًا علي مكتبه ومتوفيًا بعد أن حاول أهله التوصل إليه لعدم رده على الهاتف وعدم عودته إلى المنزل في موعده المعتاد فبدأ البحث عنه من قبل أصدقائه الذين كانوا قد رأوه آخر مره جالسًا على مكتبه يعمل.

وبعد ساعات من البحث المضني عثر احد اصدقاؤه على دراجته النارية أمام كلية الزراعة التابعة لجامعة المنوفية فانتابته الشكوك وذهب مسرعًا للبحث عنه داخل المبنى بمساعدة بعض الأصدقاء وفوجئ الجميع بوفاته أثناء عمله ملقى على المكتب إثر أزمة قلبية

وعلي الفور تم إبلاغ الأهل وانتقلت قوات من الأمن وتم العثور على الجثمان، حيث تم فرض طوق أمني حول مكان الواقعة ويجرى التحقيق فيها حول وفاته وسببها والتي أثبتت التحقيقات الأولية أنها أزمة قلبية وليس هناك شبهه جنائية.