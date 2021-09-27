النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في عين شمس

طالبت نيابة شرق القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس، بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جثة ربه منزل داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأمرت بإرسال الجثة لمصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقوا بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبانتقال رجال الأمن لموقع الحادث تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبإجراء المناظرة الأولية لجثة ربة المنزل، تبين وجود عدة إصابات حول الرقبة، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين وجود خلافات أسرية بين ربة المنزل وزوجها، فتم ضبط الزوج، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.