الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكندوز بـ 130 جنيه والضأن بـ 140.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

اللحوم في الأسواق
اللحوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق استقرارا، اليوم الاثنين، وسجلت اللحوم الكندوز من 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع درجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعار القلب ما بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز  من 140-160جنيها للكيلو، و كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك مابين 130-160 جنيها للكيلو. 

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150- 170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

وكان الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الحيوانات المرقمة على البرنامج القومي للترقيم والتسجيل وتطويره ليشمل البيانات الإنتاجية والتحسين الوراثي والاختبارات التي يتم إجراؤها على الحيوانات مثل اختبارات السل والبروسيلا، وارتفع ما تم ترقيمه من الأبقار والجاموس والأغنام والماعزمن 628 ألف رأس خلال عامي 2014-2015 إلى مليون و300 رأس  خلال 2020 و2021.

وأكد  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات لـ "الدستور" أن خريطة الثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية من خلال اعداد الدراسات والخرائط الوبائية للامراض الحيوانية المعدية، وطرق السيطرة عليها بناءً على التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية وأنواعها ودلالاتها والتنبؤ بانتشار الامراض الوبائية وتحديد حجم المشكلات والخسائر ، وتحديد الاحتياجات الثانوية من اللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الامراض المختلفة، وقصيبات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل اللازم للتلقيح الاصطناعي لإناث الماشية، وأدوية التجريع والمبيدات الحشرية البيطرية

الكندوز ب130 جنيه والضأن ب140جنيه أسعار اللحوم الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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