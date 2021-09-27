حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 27 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: تحتلّ مركزاً مهمّاً وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية، وتتمكّن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.

عاطفياً: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجساً لك.

صحياً: حاذر الانفعالات شديدة قد تولّد الإرهاق والتعب النفسي، وكُن هادئاً إلى أقصى حد.

ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك.

- الثور

مهنياً: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً عن اللهو والتسلية.

عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترمِ نفسك في متاهات مجهولة النتائج.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئاً لك.

ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام.

- الجوزاء

مهنياً: تخفّ المسؤوليات تدريجياً، مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من العذراء الى برج الميزان الهوائي الصديق، وربّما تنجح في استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادراً على السعي وراء أهدافك بلا عوائق .

عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحاً.

صحياً: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.

من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي.

- السرطان

مهنياً: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنياً في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.

عاطفياً: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين بينكما.

صحياً: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.

ومن مشاهير برج السرطان توم كروز.

- الأسد

مهنياً: تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.

عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.

صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

من مشاهير برج الأسد أنيس منصور.

- العذراء

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً ووعوداً، وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحياناً لبلوغ أهدافك.

عاطفياً: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة، وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية.

صحياً: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية، بالاسترخاء والنهوض باكراً وممارسة رياضة الجري.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر.

- الميزان

مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها.

عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها.

صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.

ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان

- العقرب

مهنياً: يدعمك القمر من برج السرطان المائي الصديق، ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة.

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.

صحياً: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

ومن مشاهير برج العقرب منى زكي.

- القوس

مهنياً: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّأ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.

عاطفياً: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.

صحياً: كن منفتحاً على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحياً.

ومن مشاهير برج القوس علا غانم.

- الجدي

مهنياً: إذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيء.

عاطفياً: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء، أو تثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.

صحياً: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك، استعض عنها برياضة اليوجا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.

ومن مشاهير برج الجدي درة.

- الدلو

مهنياً: انطلاقة يوم مهم ، حماسة، تفاؤل، ثقة بالنفس، كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول أعمالك.

عاطفياً: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم والمشاكل.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون.

- الحوت

مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.

عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.

صحياً: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك، يلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.

ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين .