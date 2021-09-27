الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 27 سبتمبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين 27  سبتمبر 2021 على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: تحتلّ مركزاً مهمّاً وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية، وتتمكّن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.

عاطفياً: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجساً لك. 

صحياً: حاذر  الانفعالات شديدة قد تولّد الإرهاق والتعب النفسي، وكُن هادئاً إلى أقصى حد.

ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك.

- الثور

مهنياً: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً عن اللهو والتسلية.

عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترمِ نفسك في متاهات مجهولة النتائج.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئاً لك.

ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام.

- الجوزاء 

مهنياً: تخفّ المسؤوليات تدريجياً، مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من العذراء  الى برج الميزان الهوائي الصديق، وربّما تنجح في استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادراً على السعي وراء أهدافك بلا عوائق .

عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحاً. 

صحياً: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.

من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي.

- السرطان

مهنياً: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنياً في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.

عاطفياً: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين بينكما.

صحياً: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.

ومن مشاهير برج السرطان توم كروز.

- الأسد 

مهنياً: تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.

عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.

صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

من مشاهير برج الأسد أنيس منصور.

- العذراء

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً ووعوداً، وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحياناً لبلوغ أهدافك.

عاطفياً: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة، وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية.

صحياً: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية، بالاسترخاء والنهوض باكراً وممارسة رياضة الجري.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر.

- الميزان

مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها.

عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها.

صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.

ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان 

- العقرب

مهنياً: يدعمك القمر من برج السرطان المائي الصديق،  ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة.

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.

صحياً: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

ومن مشاهير برج العقرب منى زكي.

- القوس 

مهنياً: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّأ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.

عاطفياً: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.

صحياً: كن منفتحاً على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحياً.

ومن مشاهير برج القوس علا غانم.

- الجدي 

مهنياً: إذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيء.

عاطفياً: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء، أو تثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.

صحياً: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك، استعض عنها برياضة اليوجا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.

ومن مشاهير برج الجدي درة.

- الدلو 

مهنياً: انطلاقة يوم مهم ، حماسة، تفاؤل، ثقة بالنفس، كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول أعمالك.

عاطفياً: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم والمشاكل.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون.

 - الحوت 

مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.

عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.

صحياً: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك، يلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.

ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين .

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الحمل الأبراج الفلكية خبيرة الأبراج

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