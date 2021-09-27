أسباب فشل الزواج الثانى بعد الطلاق؟.. خبراء أمريكيون يجيبون

بعد الطلاق قد تعتقد أنك لن تتزوج مرة أخرى، ولكن فجأة تجد نفسك تنجذب نحو شخص ما، ليصبح التفكير في الزواج من الأمور الملحة على عقلك.

قبل أن تأخذ زمام المبادرة وتقول نعم للزواج مرة أخرى، يجب أن تكون على دراية بالإجابة على سؤال مهم وهو لماذا تفشل الزيجات الثانية كثيرًا؟

في التقرير التالي سلط خبراء العلاقات بموقع "yourtango" الضوء على أسباب فشل الزواج الثاني لبعض الأشخاص.

أكثر من 75% المطلقين الرجال يفكرون بالزواج مرة أخري و80% للنساء

وجد مركز السيطرة والإحصاء الأمريكي، أنه في غضون خمس سنوات من الطلاق الأول، يتزوج ما يقرب من 75 في المائة من الرجال و 80 في المائة من النساء للمرة الثانية.

كما وجدت بيانات التعداد السكاني الأمريكية لعام 2020 أن 50 بالمائة من الزيجات الأولى و 60 بالمائة من الزيجات الثانية تنتهي بالطلاق، حيث أوضحت البيانات أن الكثير من الأزواج الذين يتزوجون للمرة الثانية سوف يطلقون في أقل من ثماني سنوات .

لماذا تفشل الزيجات الثانية كثيرًا؟

أبناء طرفي الزواج الثاني:

عندما يكون لدى الأزواج أطفال من زيجات وعلاقات سابقة، يمكن أن تكون هناك قضايا الولاء والتنافس والمقارنة، الامر الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث الطلاق، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن هؤلاء الأطفال هم من الزيجات الأولى، فليس للزوجين أطفال "لربطهم معًا" وتحقيق الاستقرار في الزواج الثاني.

لا يزال من الممكن أن تكون الأولوية للأزواج السابقين:

في الزيجات الثانية، في بعض الأحيان لا يزال الشريك السابق هو الأولوية، فإذا لم يعطي الزوجان الجديدان الأولوية لبعضهما البعض، فالطلاق هو السبيل الوحيد.

المشاكل المالية:

المال هو مصدر رئيسي للصراع في الزيجات الثانية، لذا سوف تحتاج إلى مناقشة ما إذا كنت تدفع النفقة وإعالة الطفل للزوجة الأولى، وكيف سيؤثر ذلك على دخلك وحياتك مع الشريك الثاني.

غير قادر على التعامل مع المشاعر السلبية:

إذا كان لديك أو لدى شريكك العديد من المشاعر السلبية تجاه الزواج الأول، مثل الغضب أو الاستياء أو الكراهية، فيجب عليك التعامل معه بصورة جيدة، وعدم الضغط على الطرف الأخر.